Får pengar til rassikring

Møre og Romsdal får knappe 75 millionar kroner til rassikringsarbeid på fylkesvegane i statsbudsjettet for neste år. Regjeringa legg frem sitt forslag til statsbudsjett for 2019 den 8. oktober, men skriv allereie no i ei pressemelding at om lag to milliardar skal brukast på rassikring langs vegane. Nær 1,1 milliardar kroner går til skredsikring på riksvegane, medan fylkeskommunane får 800 millionar til fylkesvegane.