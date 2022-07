Får pengar til å tilby desentraliserte og fleksible studietilbod

Høgskulen i Volda får fire millionar kroner for å opprette fleire ordningar for fleksible og desentraliserte utdanningar.

Det er Regjeringa som har gjort fordelinga.

Totalt 150 millionar kroner blir delt ut der 43 søknader frå 17 institusjonar får pengar til nye utdanningstilbod. Det er UiT – Noregs arktiske universitet som får klart mest, med over 34 millionar kroner.

– Vi vil at fagskular, høgskular og universitet skal ha fleire tilbod som er tilgjengelege over heile landet. Under Solbergregjeringa har vi sett at høgskular og universitet vart slått saman og sentraliserte. Det er ei utvikling vi skal snu, seier forskings- og høgare utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).