Får pengar til å skape leselyst

Biblioteka får 1,2 millionar kroner til å skape leselyst hos dei minste. Nasjonalbiblioteket deler ut pengar til prosjektet som er eit samarbeid mellom 24 folkebibliotek og Møre og Romsdal fylkeskommune.

Prosjektet skal bidra til at biblioteka når ut til foreldre og besteforeldre, men også helsestasjonar, barnehagar og skolar, for å skape ein kultur for lesing. Det skriv Møre og Romsdal fylkeskommune.

Desse biblioteka er med: Aukra, Aure, Averøy, Fjord, Giske, Haram, Hareid, Herøy, Hustadvika, Molde, Rauma, Sande, Smøla, Stranda, Sula, Sunndal, Surnadal, Sykkylven, Tingvoll, Ulstein, Vanylven, Vestnes, Volda og Ørsta.