Får pålegg etter arbeidsulykke

Kristiansund Mekaniske AS får pålegg frå Arbeidstilsynet etter ei arbeidsulykke ved bedrifta i november, ifølgje Tidens Krav. Ein mann fekk kutt i hovudet då han ramla frå to meters høgde, i samband med ein inspeksjonsrunde under sjøsetjing av eit skip. Rapporten frå Arbeidstilsynet viser blant anna at verksemda manglar dokumentasjon av nausynte tiltak for å sikre tryggleiken til arbeidstakaren i samband med arbeid i høgda.