Far og sønn omkom i ulykke

Politiet orienterer nå om dødsulykken i Velledalen i Sykkylven. Der frigjorde de navnene på de to omkomne. – De to er far og sønn. Desse er Odd Kåre Fet (78) og Ole Andrè Ramstad Fet (52), sa seksjonsleder ved Sykkylven lensmannskontor, Tony Gjerde under en pressekonferanse.