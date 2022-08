Harald Flaamo (48) og stesønnen Hidde Post (16) har klatret i omtrent åtte år, og var godt forberedt før turen opp Romsdalshorn i Rauma.

– Jeg har tenkt på den turen ganske lenge, så jeg har undersøkt hva det kreves, forteller Flaamo.

Det populært fjellet er en del av Romsdalsalpene og har en høyde på 1550 meter over havet.

– Det har vært en drøm lenge, forteller Flaam om å bestige Romsdalshorn.

Flaamo kommer fra Kyrksæterøra i Trøndelag, men har bodd de siste tjue årene i Sverige sammen med Hidde og hans mor.

Fant ikke rapellfeste

Veien til toppen var enkel for de to klatrerne, forteller Flaamo. Det var på vei ned de fikk problemer.

Flaamo og Post fant de fire første av de seks rapellfestene, men ikke det femte.

– "Faen også" var første tanken, forteller Flaamo.

Dermed kom de seg ikke lenger ned fra fjellet og bestemte seg for å klatre opp igjen, under hundre menter fra bunnen.

Flaamo og Post fant ikke det siste rappelleringsfestet på vei ned. Foto: Privat

Daglig leder i Romsdal Tindegruppe, Eivind Nordeide, opplyser at det er satt ut nye rappellfester, men at de gamle fremdeles er der. Det er fem meter mellom det nye og det gamle festet.

Flaamo og Post fant ingen av disse.

– De er ikke de første som ikke har funnet de festene, sier Nordeide.

Han forteller at Romsdal Tindegruppe er klar over at det er kan være utfordrende, men at de jobber for å lage den tryggeste ruta. Nordeide oppfordrer også klatrere til å komme med innspill om festene.

Måtte tilbringe natten i steinbu

Da de sent mandag kveld kom seg opp igjen på fjellet, ringte de politiet. Da var klokka rundt halv elleve, og det var for mørkt for redningshelikopteret å fly.

– Så lenge de er i sikkerhet og trygge vil man absolutt helst ha dagslys når man henter ut med helikopter, forklarer operasjonsleder Leif Arne Mork i Møre og Romsdal politidistrikt.

Flaamo og Post måtte dermed tilbringe en søvnløs natt i steinbua på toppen av fjellet.

– Det ble veldig kaldt der om natten. Det var mye regn og det blåste fryktelig, forteller Flaamo.

Inne i denne steinbua måtte Harald Flaamo og stesønnen Hidde Post tilbringe natten. Foto: Privat

– Fornuftig av folk å be om hjelp

– Dette hender stadig vekk, forteller Thorvald Juva.

Han er redningsinspektør i Hovedredningssentralen. Juva har inntrykk av at Flaamo og stesønnen var forberedt, da de hadde med seg noe ekstra klær og mat.

– Det er egentlig det viktigste. At man pakker slik at man kan klare seg til hjelpen kommer.

Dette helikopteret fikk Harald og Hidde ned fra Romsdalshorn. Foto: Privat

Juva mener det var riktig av Harald og Hidde å ringe etter hjelp.

– Det er veldig fornuftig av folk å be om hjelp, i stedet for å ta sjanser. Så jeg vil si at far og sønn her har gjort det rette.

Kom seg uskadd ned

Harald Flaamo var i kontakt med politiet gjennom natten, men fikk ingen klar beskjed om det i det hele tatt ville komme noe helikopter på grunn av været.

Men tidlig på morgenkvisten hørte de lyden av propeller.

– Det var en veldig stor lettelse. Da kjente man på håp, forteller stesønnen Hidde.

Hidde Post (16) i redningshelikopteret etter en kald natt på Romsdalshorn. Foto: Privat

Redningsaksjonen gikk bra, og Harald og Hidde kom uskadd ned fra fjellet.

Til tross for en dramatisk tur, skal Harald Flaamo forsøke å bestige – og komme seg ned – Romsdalshorn på ny.

– Ja, absolutt. Det skal vi gjøre en gang. Kanskje ikke i år, men neste eller året etter.