Får møte- og talerett

To medlemmer av ungdomspanelet får møte- og talerett i fylkestinget. Det vedtok fylkestinget i ettermiddag. Det var SV-politiker Yvonne Wold som tok opp saken i en interpellasjon og hun fremmet deretter et forslag. Forslaget ble vedtatt mot ti stemmer. Et tilleggsforslag fra Jacob Worren (Ap) ble vedtatt mot en stemme. I forslaget ba han om en utredning om hvordan ung medvirkning best kan ivaretas i Møre og Romsdal.