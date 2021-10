Får midlar til basisutstilling

Viti, tidlegare Musea på Sunnmøre, har fått 500.000 kroner frå Stiftelsen UNI til sikringstiltak i den nye basisutstillinga på Sunnmøre museum. – Løyvinga er avgjerande for at vi skal kunne formidle Sunnmøre si historie og samtid gjennom originale gjenstandar frå samlingane i kombinasjon med moderne utstillingsdesign, seier Cecilie Rørstad, prosjektleiar for utstillinga. Dei vektlegg at midlane gjer det mogleg for dei å vise eit stort mangfald av antikvariske gjenstandar frå samlinga til museet på ein trygg og sikker måte.