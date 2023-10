Får løyve til anlegg i Volda

Møre og Romsdal fylkeskommune gir Ode AS løyve til å etablere akvakulturanlegg for matfisk av torsk på Støylen ved Krumsvikneset i Volda. Det skriv avisa Møre.

Det er sett fleire særskilde vilkår for løyvet. Mellom anna så set fylkeskommunen vilkår om at Ode AS etablerer eit overvakingsregime for å hindre at oppdrettstorsken skal gyte i merdane.