Får lavere rammebevilgning

Rammebevilgninga for Helse Møre og Romsdal kan neste år bli 31 millioner kroner lavere enn i år. Det melder Sunnmørsposten. Nedjusterte anslag for innvandring og fødselsrater er ifølge avisa oppgitt som årsak. For å bøte på dette skal helseforetaket få 14 millioner kroner i omstillingsstøtte.