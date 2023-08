Får kulturlandskapsprisen

Egil Kvalsund får kulturlandskapsprisen for 2023. Det melder Statsforvaltaren i Møre og Romsdal.

Kvalsund har lagt ned ein stor innsats for å ta vare på kulturlandskapet på Nerlandsøy i Herøy kommune.

I grunngivinga si skriv juryen at Kvalsund er ein dyktig mentor både lokalt og nasjonalt innan villsau og kystlynghei.

– Gjennom engasjement, arbeid, kurs og avlsarbeid har han lagt ned stor innsats for kulturlandskapet. Han vidarefører god og rett kunnskap, og ivrar også for forsking. Slik arbeider han for å gjere framtida så god som mogleg både for folk, dyr og natur, står det i grunngivinga.

Prisen består av ein sjekk på 10.000, eit kunstverk og ein diplom. Prisen blir delt ut 30. august på garden til Kvalsund.