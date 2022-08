Får Kulturlandskapsprisen

Gudmund og Cathrine Kårvatn får kulturlandskapsprisen i 2022. Det skriv Statsforvalteren i Møre og Romsdal. Garden deira, Kårvatn, ligg øvst i Todalen i Surnadal kommune. På garden er det både dyr, turisme og butikk. – Her tek dei godt vare på jord, bygningar, natur, husdyr og folk, står det i grunngivinga for at dei får prisen.

– Den allsidige aktiviteten på Kårvatn syner at Gudmund og Cathrine er opptatt av å ta vare på garden og verdiane den har. Dei bruker ressursane i eigedomen, ser framover og vidareutviklar garden til det beste. Arbeidet deira gir opplevingar og ny kunnskap. Gamle tradisjonar kjem besøkande og kommande generasjonar til gode. Gudmund og Cathrine er svært verdige vinnarar av Kulturlandskapsprisen 2022, seier Else-May Norderhus.