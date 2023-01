Får kritikk for journalhandtering

Sunndal kommune får kritikk for at svært mange har lese ein pasientjournal. NRK fortalte i går at 185 ulike tilsette har lese journalen til ein pasient.

Generalsekretær Lilly Ann Elvestad i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon seier det er tydeleg at kommunen bør forbetre rutinane sine.

Ho etterlyser også strengare kritikk frå Statsforvaltaren i Møre og Romsdal, som konkluderte med at kommunen ikkje har brote lova.