Får kritikk for dårlig informasjon

Fylkeslegen slår fast at Helse Møre og Romsdal brøt loven i forbindelse med feilmedisinering av ei kvinne i fjor. Kvinna ble utskrevet fra sykehuset i Kristiansund, og døde fire dager senere. Fylkeslegen konkluderer med at sykehuset har gitt henne motstridende informasjon om hvilke medisiner hun skulle ta i ettertid. Sykehusledelsen mener rutinene er fulgt, men fylkeslegen skriver at det gir grunn til bekymring at dette blir avfeid av ledelsen. Helseforetaket blir bedt om å gå gjennom rutinene.