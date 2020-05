Får kritikk for behandling

Innehavaren av ein skjønnheitssalong i fylket får kritikk for mangelfull informasjon til kundar. Fylkeslegen slår fast at fleire kundar har blitt behandla med stoffet botulinumtoksin, på tilstandar der stoffet ikkje har dokumentert effekt, utan at kundane har fått informasjon om det. Fylkesmannen påpeikar også at salongen fleire gongar har gitt behandling som ikkje har vore i tråd med anbefalingar frå produsentane eller lege.