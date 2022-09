Får kritikk for å ha snoket i journaler

En ansatt på et eldresenter får kritikk for å ha snoket i journaler til en pasient hun ikke hadde ansvar for. Vedkommende skal ha oppgitt at hun kjente pasienten og familien hans, og ønsket å vite hvordan det gikk med vedkommende. Statsforvalteren slår fast at den ansatte har brutt loven. I ettertid har hun beklaget overfor familien og har gjennomført kurs om snoking og taushetsplikt.