Får kritikk for å ha rote med medisiner

Ålesund kommune får kritikk for å ha rota med medisinene til ei eldre kvinne som kom fra sykehuset. Kvinnen skulle starte med nye medisiner, men det gikk flere dager før hun fikk de. Da var hun så dårlig at hun måtte legges inn igjen på sykehuset. De pårørende er svært kritiske til kommunen sin oppfølging. Statsforvalteren slår fast at kvinnen fikk uforsvarlig helsehjelp, og etterlyser bedre journalføring og avvikshåndtering.