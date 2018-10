Får kritikk etter ulykke

Statens Havarikommisjon kommer med kritikk mot rederiet Sølvtrans i en rapport, etter en ulykke om bord i brønnbåten «Øysund». En person falt over bord fra brønnbåten utenfor Haugesund i november i fjor, og omkom som følge av ulykken. Rapporten slår fast at verken rederiet eller skipsledelsen hadde iverksatt tiltak for å redusere risikoen ved ferdsel på hoveddekket i grov sjø. Havarikommisjonen tilrår også Sølvtrans å revidere sine prosedyrer og utstyr i forbindelse med redningsaksjoner.