Får kritikk etter tabbe

De ansatte og ledelsen ved sykehuset i Molde får klar kritikk fra statsforvalteren etter at en stålwire ble gjenglemt i en pasient etter en operasjon. Den gjenglemte wiren ble først oppdaget etter flere måneder. Statsforvalteren skal se til at pasienter på sykehus får forsvarlig helsehjelp, og er kommet til at denne pasienten ikke fikk det. Statsforvalteren etterlyser bedre rutiner og opplæring og skriver at feilen er uhyre sjelden og overraskende.