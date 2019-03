Får internasjonal merksemd

Stadig meir laks lev lenger av livet sitt i lukka anlegg. Og når fisken ikkje lever i sitt natulige miljø i sjøen, krev det at ein klarer å lage eit godt klima i anlegga. Noko dei har fått til ved det globale utviklingssenteret for fiskeoppdrett og vassbehandling i Ålesund. No satstar dei internasjonalt. – Vi har tilsett folk som skal arbeide mot den internasjonale marknaden, slik dei kan ta i bruk produkta som er utvikla i Ålesund, seier leiar for senteret Tore Jakob Reite.