Får intensivbehandling i Ålesund

Ein person blei innlagt akutt ved Ålesund sjukehus i dag. Vedkomande testa positivt for koronavirus i akuttmottak og er under intensiv behandling ved Ålesund sjukehus. Tre nærkontaktar er sett i karantene og blir testa. Det er mistanke om at smitten kjem frå Austlandet. Det skriv Ålesund kommune i ein e-post.

Det er til saman meldt åtte nye tilfelle i Ålesund onsdag.