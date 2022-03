Får inkluderings- og mangfaldsprisen

Møbelprodusenten Ekornes får inkluderings- og mangfaldsprisen for 2021. Det melder Møre og Romsdal fylkeskommune i ei pressemelding. I grunngjevinga står det at Ekornes er ein verdig vinnar av prisen på grunn av sin innsats for å gi fast arbeid til dei som ikkje har det og for samarbeidet med flyktningtenesta og Nav.

– Å vere i arbeid, og delta i samfunnet er svært viktig for enkeltmenneske, og det er viktig for samfunnet at flest mogleg får moglegheit til å vere i arbeid, seier leiar i kultur,- nærings og folkehelseutvalet Marit Nerås Krogsæter.