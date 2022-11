Får ikkje ta imot avfall

Statsforvaltaren har fatta eit vedtak om å stanse alt mottak av avfall i anlegget til Romundset Transport AS i Kjelklia i Aure kommune.

– Tilhøva i anlegget gjer det umogleg å halde krava til sortering og omlasting av avfall. Anlegget ligg dessutan på ein eigedom der det ikkje er gitt løyve til drift, skriv statsforvaltaren på sine nettsider.

Statsforvaltaren skriv vidare at dei kan oppheve vedtaket og opne for mottak av avfall igjen. Men då må aktiviteten skje på den eigedomen som løyvet omfattar, og tilhøva i anlegget må vere slik at krava i løyvet blir oppfylt.

Styreleiar og dagleg leiar, Ole Ingar Romundset, seier til Tidens Krav at dei tek vedtaket til etterretning og sluttar med mottak av avfall om det blir slik.