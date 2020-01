Får ikkje svar frå helseføretaket

Helse Møre og Romsdal svarar ikkje på kva dei har gjort for å betre rutinane etter at ei 60 år gamal kvinne frå Sula døydde på sjukehuset. NRK omtalte saka i september, og dei pårørande frykta då at det kjem til å skje nye, alvorlege feil. Helseføretaket hevda dei betra rutinane etter dødsfallet, men har ikkje svart på kva dette konkret betyr. NRK har bede om svar fire gongar dei siste månadene.