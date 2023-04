Får ikkje støtte frå Høgre

I dag tar Stortinget stilling til om dei skal overstyre Helse Møre og Romsdal og sørge for at Mork rehabiliteringssenter ikkje blir lagt ned. Det er Frp som har kome med forslaget, og har fått støtte frå Venstre, SV, KrF, Raudt og PasientFokus. – Men det kjem ikkje noko JA til dette forslaget frå Høgre, seier helsepolitisk talsmann Erlend Svardal Bø. Støtte frå Høgre må til for at forslaget skal få fleirtal.