Får ikkje søkjarar

I Møre bispedømme er det for tida utlyst 11 prestestillingar, alle for andre gong, det skriv Åndalsnes avis. I Indre Romsdal prosti er det utlyst to stillingar som sokneprest, men foreløpig er det ingen søkjarar. Det fører til at prost Erling Neveland må fungere som prest for femten sokn i kommunane Rauma, Vestnes og Nesset. – per i dag har vi ikkje snakka om nedskalering eller omlegging av arbeidet, men om det ikkje blir endringar må vi byrje å tenke anleis, seier han.