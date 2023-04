Får ikkje opna kafeen denne sesongen

Kafébygget på Trollstigen blir ikkje opna til årets sesong. Det skriv Åndalsnes Avis. Bygget blei stengt i fjor etter at eit snøskred gjorde store skader på bygninga.

No seier Lars Erik Rødstøl, strekningsansvarleg for Nasjonale turistvegar, til avisa at kafebygninga ikkje blir klar for opning denne sesongen.

– Det vil seie at Trollstigen Drift får plassere foodtrucken sin på uteområdet og nytte butikklokala og toaletta, som i fjor, seier Rødstøl til avisa.