Får ikkje nominasjonar

Kultur- og folkehelseutvalet i Møre og Romsdal utset fristen for å nominere kandidatar til Likestillingsprisen 2019. – Dette er andre gong i denne valperioden at det ikkje har vore nominert kandidatar til prisen, seier leiar i kultur- og folkehelseutvalet, Marit Nerås Krogsæter. I 2018 var det Torunn Halvorsen som tok imot prisen for sitt arbeid med Bygdepride Ørsta/Volda. I 2016 var det ingen som tok imot prisen på grunn av mangel på kandidatar.