Får ikkje gitt hjelpa dei treng

Psykologane i Helse Møre og Romsdal fryktar dei ikkje får gitt barn og unge hjelpa dei treng. Norsk Psykologforening i Møre og Romsdal har gjennomført ei spørjeundersøking blant psykologane, og funne ut at uroa er unison. Styret i helseføretaket er nøgde med at det er reduserte ventelister innan barne- og ungdompsykiatrien. – Dette er ikkje nødvendigvis bra når det skjer utan at et er fleire som behandlar, seier føretakstillitsvald i Norsk Psykologforening, Siri Næs. Ho fryktar at fokuset på kvaliteten av arbeidet forsvinn.