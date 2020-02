Får ikkje bruke omstridd metode

Helse Møre og Romsdal vil ikkje lenger bruke ein omdiskutert metode for å behandle sepsis, skriv TV 2. Metoden har blant anna vore vellukka brukt på Volda sjukehus, og overlege Eivind Hustad Vinjevoll seier til TV 2 at det er trist dei no ikkje får bruke denne metoden, som er ei C-vitamin behandling, som Vinjevoll meiner reddar livet til kritisk sjuke sepsispasientar.