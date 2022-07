Får ikkje behandla drapssaka på nytt

Mannen som blei dømd til fengsel i 21 år i for valdtekt og drap av kona si i Molde, får ikkje saka si behandla på nytt. Det har lagmannsretten bestemt, skriv Romsdals Budstikke. Mannen sin forsvarar, Roy Peder Kulblik, seier til avisa at avgjerda er overraskande. Frå nyttår blei den automatiske ankeretten i alvorlege straffesaker fjerna. Ifølgje Rbnett vurderer no den drapsdømde mannen om avgjerda skal ankast til Høgsterett.