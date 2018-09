Får ikke låne penger

Fylkesmannen nekter nye Ålesund kommune å låne 200 millioner kroner, som kommunen vil bidra med for å finansiere Nordøyvegen, skriver Sunnmørsposten. Det var i juni at fellesnemnda for den nye kommunen vedtok å ville dekke et låneopptak på denne summen. – Det er ikke er mulig å finansiere tilskudd til fylkesveier med låneopptak eller kapitalfond. Kommunene kan derimot benytte midler fra driftsbudsjettet til slike tilskudd, skriver assisterende fylkesmann Rigmor Brøste i et brev til Haram kommune, skriver avisen.