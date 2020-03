Får ikke gå i land i Kristiansund

Passasjerer og mannskap på cruiseskip og Hurtigruten får ikke komme i land i Kristiansund. Unntak for forbudet gjelder passasjerer og mannskap som har Kristiansund som endestasjon. Det er kommunelegen som har besluttet at passasjerer på Hurtigrute og cruiseskip ikke får gå i land uten at Kristiansund er deres endestasjon. Forbudet trer i kraft umiddelbart og gjelder frem til annet blir bestemt. Det er ikke forbud mot at skip ligger til kai for lasting/lossing. Hurtigruten har daglige anløp til Kristiansund på både nord- og sørgående rute. Flere havner innførte torsdag forbud for hurtigruteturister i å komme i land, og dette gjelder også Molde og Ålesund.