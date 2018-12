Får ikke flytte til Molde

Angvik bygdelag har fått nei på søknaden om å flytte indre Gjemnes til Molde. Det har Kommunal-og moderniseringsdepartementet avgjort i dag. Fylkesmannen ga bygdelaget medhold i søknaden som innebærer at rundt 25 prosent av innbyggerne i Gjemnes blir overført til Molde. Men kommunalminister Monica Mæland mener at en grensejustering ikke vil gi noen klar gevinst for innbyggerne. Ordfører Knut Sjømæling (Sp) sier det er godt å få en avklaring.