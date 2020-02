Får ikke fly hjem før i morgen

Passasjerene som er "sandfaste" på Gran Canaria må vente til i morgen før de kan vende tilbake. Det sier Perry Måseidvåg som er med i et reisefølge fra Sunnmøre. Flyene har ikke kunne ta av fra Las Palmas på grunn av en sandstorm. Måseidvåg og kona måtte tilbringe natten på flyplassen på en stol og med en matkupong til 10 euro. Det ble lite søvn, sier Måseidvåg, men natt til mandag får de overnatte på et hotell. Reiseselskapet Ving har fått kritikk for mangelfull infromasjon, men Måseidvåg er godt fornøyd med Ving og mener selskapet har gitt mye bedre informasjon enn andre.