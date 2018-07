Får ikke færre representanter

Ingen regioner kommer til å få færre representanter på Stortinget. Det sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland. Stortingsrepresentant for Senterpartiet, Per Olaf Lundteigen mener det er sentrale, mer folkerike strøk som kommer til å få flere representanter, og at Trøndelag, Oppland, Buskerud og Møre og Romsdal antakeligvis kommer til å miste en stortingsplass ved neste valg, som følge av regionreformen. – Valgsystemet blir ikke endret av regionreformen, sier Mæland.