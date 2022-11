Får ikke bygge lakseanlegg i Romsdalsfjorden

Vestnes-selskapet Prophylaxia AS får ikke bygge lakseanlegg ved Gjermundnesholmane, skriver Romsdals Budstikke. Vestnes kommune sa først ja, men etter klage fra Statsforvalteren har settestatsforvalteren satt foten ned. Hensynet til friluftsliv er årsaken til avslaget. I tillegg mener settestatsforvalteren at anlegget vil bli liggende nært viktige områder for villaks og sjøørret, og at smittepress av lakselus og rømming utgjør store risikofaktorer.