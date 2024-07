Får hjelp ned frå Romsdalseggen

Mannskap frå Røde Kors har vore oppe på Romsdalseggen i Rauma, for å hjelpe ein turist. Vedkommande skal ha hatt behov for hjelp då det skal vere mykje skodde i området. Turisten skal ikkje vere skadd, men politiet skriv at vedkommande skal vere kald.