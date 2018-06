Får hjelp av Kripos i Molde

Politiet seier at det kan bli aktuelt å sette i gang ein leiteaksjon etter den sakna mannen i Molde i løpet av dagen. 37-åringen frå Ungarn vart sist sett natt til laurdag. No tek politiet avhøyr av folk som kjenner han for å kartlegge bevegelsane hans den siste tida. Politiet veit ikkje kva som har skjedd med mannen og held alle moglegheiter opne. Ifylgje rbnett har politiet bedt om hjelp frå Kripos til å gå gjennom all informasjonen i saka.