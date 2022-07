Får hjelp av alpine redningsgruppe

Politiet opplyser at fire klatrarar frå Romsdal alpine redningsgruppe vil prøve å hente ned to kvinner på 45 og 29 år frå Store Venjetind i Rauma. Ein person skal ha fått mindre skader etter å ha falle fleire meter medan ho var på veg opp fjellet. Den skadde skulle bli henta ut av luftambulansen, men dårleg flygevêr gjorde dette vanskeleg, ifølge politiet. No er klatrarane på plass, fortel politiet til NRK.