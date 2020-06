Får helsesjekk

Politi og helsepersonell er ved trafikkuhellet på Sunndalsøra. Dei tre involverte blir sjekka av helsepersonell. Politiet skriv at bilbergar er på veg for å ta med dei to køyretøya, og at det er manuell dirigering av trafikken. Dei prøver å få klarheit i hendingsforløpet.