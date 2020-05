Får gjennomført Slåttekar

Kristian Lykkeslett Strømskag, teatersjef ved Teatret Vårt, fortel at dei kan gjennomføre teaterførestillinga «Slåttekar i himmelen» i haust. Førestillinga er basert på Edvard Hoems slektskrønike om oldefaren i Moldelia, men produksjonen stod i fare på grunn av koronakrisa. – Vi har tatt nokre grep på grunn av reglane til avstand og smittevern for å kunne gjennomføre dette på ein forsvarleg måte. Dermed kan publikum i Molde og resten av fylke gle seg til å sjå førestillinga, seier teatersjefen. I Molde har Teatret Vårt fått låne Bjørnsonhuset for å få meir plass. – Det er heilt avgjerande for oss at vi no får gjennomført dette, spesielt økonomisk, seier Strømskag.