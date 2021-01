Får gebyr

Ålesundregionens havnevesen får et gebyr på 120.000 kroner for å ha foretatt en direkte ulovlig anskaffelse. Det har Klagenemnda for offentlige anskaffelser, KOFA, konkludert. Det skriver Sunnmørsposten. Gebyret får de etter at de kjøpte tjenester fra en entreprenør uten at dette var ute på anbud.