Får Fylkeskulturprisen

Hjørundfjord Kulturvernlag fra Ørsta får Fylkeskulturprisen for 2022. Prisen deles ut til noen som har gjort en stor innsats for fylket sitt kunst- og kulturliv og vinneren får 50.000 kroner. Laget har blant annet vært engasjert i restaureringa av m.a. Stavbergsetra i Norangsdalen, notnaust på Bjørke, Bakketunet og Stavset Internatskule.

– Hjørundfjorden er et kulturlandskap med høg nasjonal verdi, og kulturvernlaget har arbeidet over svært mange år for å bevare og formidle kulturlandskapet og de fysiske og immaterielle kulturminna i området, sier Henrik Stensønes, leder for hovedutvalget for kultur, næring og folkehelse.