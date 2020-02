Får fortsette med C-vitaminkur

Lege Eivind Hustad Vinjevoll ved Volda sjukehus får fortsette med C-vitaminbehandling ved alvorlige blodforgiftninger. Det skriver avisa Møre-Nytt. Vinjevoll ble kjent gjennom serien «Vårt Lille Land» på TV2 fordi han brukte C-vitaminkur for å berge liv ved sepsis. I går meldte TV 2 at fagdirektøren i Helse Møre og Romsdal Torstein Hole hadde stoppet denne behandlingen, men nå melder Møre Nytt at legen får fortsette å gjøre sine individuelle vurderinger.