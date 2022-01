Får forsterkningar frå Molde

Brannvesenet i Molde rykkjer ut for å hjelpe ein båt som har fått eit gran på propellen ved Furneset ferjekai i Vestnes. Brannbåten til Vestnes brannvesen er allereie på staden, men treng assistanse frå ein større båt for å få laus garnet. Hendinga skal ikkje vere til hinder for ferjetrafikken, opplyser 110-sentralen.