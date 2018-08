Får forlengelse med Equinor

Remøy Shippings forsyningsskip «Rem Eir» skal fortsette arbeidet for Equinors operasjoner i Nordsjøen fra basen i Florø, melder Hegnar.no. Remøy Shipping har blitt tildelt en forlengelse på ytterligere seks måneder for forsyningsskipet, som tidligere har blitt omtalt som et av verdens største på gassdrift.