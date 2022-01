Får førarkortet tilbake

Ein sjåfør i slutten av 50-åra har fått igjen førarkortet sitt etter ei trafikkulykke i Ålesund i desember. Mannen blei sikta og fekk førarkortet beslaglagd etter å ha køyrd på ein person ved eit fotgjengarfelt. Mannen erkjente seg ikkje skuldig då saka starta i tingretten og forklarte at han hadde hatt ei låg fart og meinte at fotgjengaren kom brått på då ulykka skjedde. Mannen forklarte også at han var avhengig av førarkortet i jobben sin.

Retten har konkludert med at det er tvil om beviset i saka. Det er også lagt vekt på mannen sitt behov for førarkort og at han i liten grad utgjer ein sikkerheitsrisiko. Retten meiner difor at det vil vere eit uforholdsmessig inngrep mot mannen og at han difor får førarkortet tilbake.