Får flytte heim

Fleire av bebuarane i bustadblokka som brann på Volsdalsberga i Ålesund tysdag får no flytte heim. Alle utanom seks leilegheiter får flytte heim i dag etter klokka 16.00, opplyser Ålesund kommune. Dei som bur i dei seks leilegheitene som ligg direkte over og under brannleilegheita får enno ikkje flytte heim. Politiet har så langt ikkje konkludert om kva som er årsaka til brannen.