Får felles lokale

Fleire tilretteleggarar for næringsutvikling på Søre Sunnmøre går no saman i eit felles lokale i Ulsteinvik sentrum. Planane vart presenterte i dag. Dette gjeld Skaparhuset, HoppID-kontoret for Hareid, Herøy og Ulstein, Ålesund Kunnskapspark, iKuben og Ulstein Næringsforum

Målet er å stå enda sterkare for å hjelpe gründerar og bedrifter i vanskelege tider, seier leiaren for Ulstein Næringsforum, Daniel Garden til NRK.